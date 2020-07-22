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Старший редактор ITV заразился COVID-19 и находится в тяжелом состоянии

Старший редактор ITV заразился COVID-19 и находится в тяжелом состоянии 14:53 Ухудшилось состояние инфицированного коронавирусом старшего редактора ОТВ Амраха Фаганоглу. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства, журналист Вугар Гусейнов. "К сожалению, состояние Амраха Фаганоглу знач
Медиа
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22 июля 2020 г. 15:40
Старший редактор ITV заразился COVID-19 и находится в тяжелом состоянии

Ухудшилось состояние инфицированного коронавирусом старшего редактора ITV (Общественного телевидения)  Амраха Фаганоглу.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства, журналист Вугар Гусейнов.

"К сожалению, состояние Амраха Фаганоглу значительно ухудшилось. Врачи медучреждения, где проходит лечение А.Фаганоглу, прилагают максимум усилий для его выздоровления. В этот памятный день самым ценным для нас подарком было бы взятие под контроль состояния нашего коллеги на самом высоком уровне ", - отметил В.Гусейнов.

По сообщению TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), журналист подключен к аппарату искусственного дыхания.

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Версия на азербайджанском языке İTV-nın böyük redaktoru koronavirusa yoluxub, vəziyyəti ağırdır
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