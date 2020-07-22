Старший редактор ITV заразился COVID-19 и находится в тяжелом состоянии

14:53 Ухудшилось состояние инфицированного коронавирусом старшего редактора ОТВ Амраха Фаганоглу. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства, журналист Вугар Гусейнов. "К сожалению, состояние Амраха Фаганоглу знач

Ухудшилось состояние инфицированного коронавирусом старшего редактора ITV (Общественного телевидения) Амраха Фаганоглу.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства, журналист Вугар Гусейнов.

"К сожалению, состояние Амраха Фаганоглу значительно ухудшилось. Врачи медучреждения, где проходит лечение А.Фаганоглу, прилагают максимум усилий для его выздоровления. В этот памятный день самым ценным для нас подарком было бы взятие под контроль состояния нашего коллеги на самом высоком уровне ", - отметил В.Гусейнов.

По сообщению TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), журналист подключен к аппарату искусственного дыхания.