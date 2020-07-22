Старший редактор ITV заразился COVID-19 и находится в тяжелом состоянии

Ухудшилось состояние инфицированного коронавирусом старшего редактора ITV (Общественного телевидения) Амраха Фаганоглу.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства, журналист Вугар Гусейнов.
"К сожалению, состояние Амраха Фаганоглу значительно ухудшилось. Врачи медучреждения, где проходит лечение А.Фаганоглу, прилагают максимум усилий для его выздоровления. В этот памятный день самым ценным для нас подарком было бы взятие под контроль состояния нашего коллеги на самом высоком уровне ", - отметил В.Гусейнов.
По сообщению TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), журналист подключен к аппарату искусственного дыхания.