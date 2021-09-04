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Старейшая азербайджанская газета "Каспiй" выходит в свет в новом формате

Старейшая азербайджанская газета "Каспiй" выходит в свет в новом формате Азербайджанская газета "Каспiй", насчитывающая трехвековую историю, представлена читателям в улучшенном варианте.
Медиа
4 сентября 2021 г. 14:06
Старейшая азербайджанская газета Каспiй выходит в свет в новом формате

Азербайджанская газета "Каспiй", основанная в конце 19 века, представлена читателям в улучшенном варианте.

Как сообщает Report, теперь газета будет выходить на двух языках (азербайджанском и русском) в полностью обновленном формате.

Газета будет представлена читателям в цветном, а не черно-белом формате, с современным дизайном, отвечающим реалиям времени.

В настоящее время учредителем газет "Kaspi" и "Каспiй" является Global Media Group.

Газета "Каспiй" издается с 1881 года. В 1897 году, когда ее приобрел известный азербайджанский меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, главным редактором стал видный публицист и политический деятель Алимардан бек Топчибаши.

С ней сотрудничали выдающиеся представители азербайджанской интеллигенции - Гасан бек Зардаби, Мамедага Шахтахтинский, Ахмед бек Агаев, Али бек Гусейнзаде, Джейхун Гаджибейли, Нариман Нариманов. До 1907 года более 300 номеров газеты увидело свет за подписью Г.Зардаби.

В 1918 году во время кровавых погромов, устроенных в Баку армянскими дашнаками, типография газеты "Каспiй", располагавшаяся по улице Николаевская (ныне Истиглалият) на месте нынешнего сквера Сабира, была сожжена, вследствие чего выход ее приостановился.

В 1919 году издание газеты "Каспiй" прекратилось. За 38 лет было продано более 10 тысяч ее экземпляров.
80 лет спустя, в 1999 году издание газеты "Каспiй" было возобновлено.

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Версия на английском языке Azerbaijan's oldest newspaper Kaspiy now in new format
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üç əsrlik qəzeti yeni formatda

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