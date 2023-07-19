Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана

Стали известны имена представителей иностранных СМИ, незаконно посещавших территорию Азербайджана, чьи имена были исключены из "черного списка".
Report представляет данный список:
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД АзербайджанаСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана Стали известны имена представителей иностранных СМИ, незаконно посещавших территорию Азербайджана, чьи имена были исключены из "черного списка". Report представляет их список:
Медиа
19 июля 2023 г. 17:34
https://static.report.az/photo/d9342164-1f07-33c3-ba19-16a0c82f9f16.jpg
Стали известны имена представителей иностранных СМИ, незаконно посещавших территорию Азербайджана, чьи имена были исключены из "черного списка".
Версия на английском языке ФотоNames of foreign journalists removed from Azerbaijani MFA's blacklist announced - LIST
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan XİN-in "qara siyahı"sından çıxarılmış xarici jurnalistlərin adları açıqlanıb - SİYAHI