Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана

Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана

Стали известны имена представителей иностранных СМИ, незаконно посещавших территорию Азербайджана, чьи имена были исключены из "черного списка". Report представляет их список:

https://static.report.az/photo/d9342164-1f07-33c3-ba19-16a0c82f9f16.jpg https://static.report.az/photo/d9342164-1f07-33c3-ba19-16a0c82f9f16.jpg