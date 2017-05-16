Стала известная дата приема документов для выдачи квартир журналистам

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стала известна дата приема документов для выдачи квартир журналистам во втором здании.

Как сообщает Report, документы в комиссию необходимо представить с 22 мая по 22 июня.

Комиссия собранные документы передаст в Администрацию президента до 30 июня.

Документы будут приниматься с 10:00 до 17:00 в рабочие дни (обеденный перерыв 13:00-14:00) в офисе Фонда господдержки развития СМИ.

Исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли отметил, что ни в одной стране мира государство не выдает квартиры журналистам: "Несмотря на экономические трудности, этот вопрос не выпал из повестки".

По его словам, комиссия по приему документов состоит из 9 человек: "Трое из них представители Фонда, трое – Национального совета телерадиовещания, еще трое – Совета прессы".