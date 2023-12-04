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Стала известна годовая динамика числа подписчиков госучреждений в соцсетях

Стала известна годовая динамика числа подписчиков госучреждений в соцсетях Стала известна годовая динамика числа подписчиков государственных учреждений в социальных сетях Facebook, Instagram и "X".
Медиа
4 декабря 2023 г. 15:08
Стала известна годовая динамика числа подписчиков госучреждений в соцсетях

Стала известна годовая динамика числа подписчиков государственных учреждений в социальных сетях Facebook, Instagram и "X".

Как сообщает Report со ссылкой на отчет "Индекс активности государственных структур в социальных сетях" за октябрь текущего года Центра медиа-анализа, наибольший рост числа подписчиков в социальной сети Facebook по сравнению с октябрем 2022 года зафиксирован в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию. За прошедший период число подписчиков агентства увеличилось на 78% до 73 324.

За год резко увеличилось число подписчиков в Instagram. По сравнению с октябрем 2022 года число подписчиков увеличилось в 19 раз и достигло 13 216.

Наибольшего увеличения числа подписчиков в социальной сети "X" за отчетный период добилось "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB), число подписчиков которого выросло на 46% по сравнению с октябрем 2022 года и достигло 1 656.

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