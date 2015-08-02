США призвали Таджикистан не ограничивать свободу СМИ

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Посол США в Таджикистане Сьюзан Эллиотт призвала власти страны не ограничивать доступ граждан к независимым СМИ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».

«Свободные и независимые средства массовой информации являются не причиной угроз безопасности, а защитой от них. При освещении вопросов безопасности СМИ необходимо соблюдать баланс между обоснованной обеспокоенностью правительства касательно вопросов безопасности и правами граждан, гарантированными законодательством Таджикистана и международным правом», — заявила Эллиотт на заседании ОБСЕ.

По словам посла, СМИ в стране обладают относительной свободой в сравнении с Туркменией и Узбекистаном.