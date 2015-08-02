 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США призвали Таджикистан не ограничивать свободу СМИ

    Посол США считает, что таджикские СМИ обладают относительной свободой в сравнении с Туркменией и Узбекистаном

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Посол США в Таджикистане Сьюзан Эллиотт призвала власти страны не ограничивать доступ граждан к независимым СМИ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».

    «Свободные и независимые средства массовой информации являются не причиной угроз безопасности, а защитой от них. При освещении вопросов безопасности СМИ необходимо соблюдать баланс между обоснованной обеспокоенностью правительства касательно вопросов безопасности и правами граждан, гарантированными законодательством Таджикистана и международным правом», — заявила Эллиотт на заседании ОБСЕ.

    По словам посла, СМИ в стране обладают относительной свободой в сравнении с Туркменией и Узбекистаном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi