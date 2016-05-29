​США призвали МИД Украины осудить скандальную публикацию "Миротворца" с данным журналистов

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Посол США В Украине Джефри Пайєтт обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой осудить публикацию сайтом "Миротворец" данных журналистов, аккредитованных в "ДНР".

Как передает Report, об этом пишет "Радио Свобода".

При этом, американский посол не подбирал слов и назвал сайт "ерундой".

"И эта неправительственная организация или что это – это ерунда. Нет даже дипломатических фраз, чтобы описать какой ущерб они нанесли профессиональным журналистам, работавшим на востоке Украины, иногда рискуя", – сказал Пайєтт, добавив, что надеется, что "Аваков и правительство четко осудят людей, кто поставил под удар профессиональных журналистов".

Напомним, скандальный сайт "Миротворец" опубликовал новый список журналистов с аккредитацией в самопровозглашенной "ДНР". Ссылка на скачивание этого документа размещен на самом ресурсе. В список вошли данные 293 сотрудников иностранных СМИ из 59 стран. В частности, среди них есть журналисты из Австрии, Азербайджана, Бразилии, Ирака и Японии. Несколько сотрудников представляют межарабские СМИ и еще четверо - Украину. Среди аккредитованных журналистов есть представители всемирно известных СМИ - CNN, CBS, Deutsche Welle и другие.

На этот раз в списках, кроме мобильных телефонов и почтовых ящиков, также появились домашние адреса журналистов.