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На тренингах для представителей СМИ обсуждены методы борьбы с фейк-ньюс

На тренингах для представителей СМИ обсуждены методы борьбы с фейк-ньюс В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан в рамках проекта SputnikPro дан старт серии мастер-классов для представителей СМИ
Медиа
26 июля 2021 г. 17:42
На тренингах для представителей СМИ обсуждены методы борьбы с фейк-ньюс

В Баку в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан в рамках проекта SputnikPro дан старт серии мастер-классов для представителей СМИ.

Как сообщает Report, cпециалисты из России обсудили с азербайджанскими коллегами проблему фейк-ньюс, как с этим бороться, а также причины появления многих известных фейков.

Мастер-класс на тему "Про фейк-ньюс красиво и интересно" провели руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир и журналисты РИА Новости Артем Буфтяк и Наталья Шашина.

На тренинге сотрудников СМИ призвали помнить об ответственности при обработке информации, и за пределами профессиональной плоскости стараться не распространять различные фейки, какими бы они не казались важными или "страшными".

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