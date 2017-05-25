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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня новостное агентство Sputnik Азербайджан отмечает два года со дня создания, сообщает Report.

Новостное агентство Sputnik Азербайджан начало работу c 25 мая 2015 года.

Агентство имеет свои мультимедийные пресс-центры, создает эксклюзивный контент для сайтов, ведет радиовещание для местной аудитории.

Каждая редакция Sputnik в крупнейших столицах мира ведет свои сайты и вещает из студий местных радиостанций. Суммарное количество часов радиовещания Sputnik на 30 языках мира уже в 2015 году превысит 800 часов в сутки в 130 городах мира, 34 странах.