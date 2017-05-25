 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Sputnik Азербайджан отмечает два года

    Агентство имеет свои мультимедийные пресс-центры, создает эксклюзивный контент для сайтов© Report.az

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня новостное агентство Sputnik Азербайджан отмечает два года со дня создания, сообщает Report.

    Новостное агентство Sputnik Азербайджан начало работу c 25 мая 2015 года. 

    Агентство имеет свои мультимедийные пресс-центры, создает эксклюзивный контент для сайтов, ведет радиовещание для местной аудитории.

    Каждая редакция Sputnik в крупнейших столицах мира ведет свои сайты и вещает из студий местных радиостанций. Суммарное количество часов радиовещания Sputnik на 30 языках мира уже в 2015 году превысит 800 часов в сутки в 130 городах мира, 34 странах. 

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi