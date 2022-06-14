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Спецоборудованный вертолет ASG Helicopter Services впервые провел съемки "Формулы-1" - ВИДЕО

Спецоборудованный вертолет ASG Helicopter Services впервые провел съемки "Формулы-1" - ВИДЕО Впервые для профессиональной аэросъемки Гран-при Азербайджана "Формула-1", проходившей в Баку 10-12 июня, был привлечен современный вертолет "Agusta Westland AW109SP" коммерческой авиакомпании ASG Helicopter Services.
Медиа
14 июня 2022 г. 10:15
Спецоборудованный вертолет ASG Helicopter Services впервые провел съемки Формулы-1 - ВИДЕО

Впервые для профессиональной аэросъемки Гран-при Азербайджана "Формула-1", проходившей в Баку 10-12 июня, был привлечен современный вертолет "Agusta Westland AW109SP" коммерческой авиакомпании ASG Helicopter Services.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании.

Данный тип вертолета оснащен специализированным фото и видеооборудованием для проведения высококачественной аэросъемки.

На нем также установлена система спутниковой навигации, позволяющей использовать его при любых погодных условиях и освещении.

Съемочная группа "Формулы-1", благодаря техническим возможностям вертолета, а также современному оборудованию для аэросъемки, провела успешную съемку скоростных гоночных болидов. Через панель управления камерой, установленной в вертолете, все кадры гонки в режиме реального времени транслировались в прямом эфире "Формулы-1".

Аэросъемка также оказала значительную помощь экспертам "Формулы-1" в оценке и анализе различных ситуаций или происшествий во время гонки.

Ознакомиться с профессиональной аэросъемкой Гран-при Азербайджана "Формула-1", прошедшей в Баку, можно в видеоролике по следующей ссылке: https://youtu.be/NRelY1e45cI.

За плечами авиакомпании многолетний опыт работы в малой авиации. ASG Helicopter Services является одной из самых современных авиационных предприятий Азербайджана.

При помощи вертолетов авиакомпании были проведены вертолетные аэросъемки Первых Европейских игр, Игр исламской солидарности, Футбольных матчей ФИФА, велогонок Tour de Azerbaijan.

Парк воздушных судов авиакомпании, развернутый в аэропорту Забрат, состоит из вертолетов Agusta Westland AW-139 в комплектации Air Ambulance, Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, AW109SP, MI-8 AMT, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, а также самолетов Cessna 172S.

Персонал ASG Helicopter Services всегда с максимальной точностью готов выполнить пожелания заказчика с минимальными затратами его времени и средств. Авиакомпания, выстраивая приоритеты на безопасность, перспективу и долгосрочное сотрудничество, рада предоставлять качественный сервис.

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Версия на английском языке Helicopter of ASG Helicopter Services involved in professional aerial shooting of Formula 1 for first time – VIDEO 
Версия на азербайджанском языке “ASG Helicopter Services”in helikopteri vasitəsilə ilk dəfə "Formula 1"in çəkilişi aparılıb - VİDEO

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