О нас

Спецкор Report прокомментировал УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Иране

Спецкор Report прокомментировал УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Иране Специальный корреспондент ИА Report.az и Baku.TV в Украине Мубариз Асланов прокомментировал для украинского агентства УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Медиа
27 января 2023 г. 15:14
Спецкор Report прокомментировал УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Иране

Специальный корреспондент информационного агентства Report и Baku.TV в Украине Мубариз Асланов прокомментировал украинскому агентству УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Специальный корреспондент отметил, что после кровавого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заверили, что безопасность посольства находится под строгим контролем, добавив, что инцидент очень возмутил Баку.

"Учитывая, что это событие произошло на фоне недавних недобрососедских действий Ирана в отношении Азербайджана, безусловно, это событие было встречено общественностью моей страны с гневом. Это возмутило не только Азербайджан, но и всех азербайджанцев, живущих в мире. Во всех случаях Иран должен ответить за это жестокое безобразие", - заявил он

Журналист напомнил, что осенью 2020 года Азербайджан освободил свои территории от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, и с тех пор в адрес Баку постоянно поступают угрозы от религиозных представителей Ирана до высших должностных лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Report”un xüsusi müxbiri Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumunu Ukrayna mətbuatına şərh edib
Версия на английском языке Report’s special correspondent comments to UNIAN on attack on Azerbaijani embassy in Iran

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi