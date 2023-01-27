Спецкор Report прокомментировал УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Иране

Специальный корреспондент ИА Report.az и Baku.TV в Украине Мубариз Асланов прокомментировал для украинского агентства УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Специальный корреспондент информационного агентства Report и Baku.TV в Украине Мубариз Асланов прокомментировал украинскому агентству УНИАН нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Специальный корреспондент отметил, что после кровавого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заверили, что безопасность посольства находится под строгим контролем, добавив, что инцидент очень возмутил Баку.

"Учитывая, что это событие произошло на фоне недавних недобрососедских действий Ирана в отношении Азербайджана, безусловно, это событие было встречено общественностью моей страны с гневом. Это возмутило не только Азербайджан, но и всех азербайджанцев, живущих в мире. Во всех случаях Иран должен ответить за это жестокое безобразие", - заявил он

Журналист напомнил, что осенью 2020 года Азербайджан освободил свои территории от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, и с тех пор в адрес Баку постоянно поступают угрозы от религиозных представителей Ирана до высших должностных лиц.