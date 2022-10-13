Специалист Al Jazeera провел тренинг для азербайджанских журналистов

В Баку завершился четырехдневный тренинг для журналистов, организованный Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Университетом ADA.

В Баку завершился четырехдневный тренинг для журналистов, организованный Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Университетом ADA.

Как передает Report, с 10 по 13 октября специалист всемирно известного телеканала Al Jazeera поделился с азербайджанскими журналистами своим опытом в сфере производства телевизионных программ, подготовки материалов, киносъемки, написания сценариев, редактирования и трансляции с помощью различных инструментов, включая мобильные устройства и их приложения.

Тренинг был проведен по четырем основным секциям: будущее медиа, видеожурналистика, мобильная журналистика и ньюсрум. Занятия включали в себя также практическую часть, в ходе которой журналисты, разделившись на группы, создали видеоконтент.

В конце тренинга всем участникам был выдан сертификат.

Как отметила пресс-секретарь Агентства развития медиа Саида Шафиева, программа обучения положит начало нового тренда в области медиа, созданию качественного контента, будет способствовать профессиональному развитию журналистов, расширению теоретических знаний на основе зарубежного опыта и реализации их применения в отечественных СМИ.

Исполняющий обязанности генерального директора Al Jazeera Media Network Мостефа Суаг отметил, что Al Jazeera превратилась в настоящую медиа-школу по всему миру, и специалисты телеканала готовы делиться своим опытом с коллегами из разных стран с тем, чтобы способствовать их профессиональному развитию.