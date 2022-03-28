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Совет прессы Азербайджана осудил ограничение доступа к некоторым новостным сайтам в России

Совет прессы Азербайджана осудил ограничение доступа к некоторым новостным сайтам в России Совет прессы Азербайджана распространил заявление в связи с ограничением вещания азербайджанских СМИ в России.
Медиа
28 марта 2022 г. 13:22
Совет прессы Азербайджана осудил ограничение доступа к некоторым новостным сайтам в России

Совет прессы Азербайджана распространил заявление в связи с ограничением вещания азербайджанских СМИ в России.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Средства массовой информации Азербайджана блокируются Российской Федерацией. Причина очевидна. Россию не удовлетворяют сообщения азербайджанских СМИ об Украине, объективная позиция, которую они занимают в российско-украинской войне. После "Haqqin.az" и "Minval.az" подвергся дискриминации также сайт "Oxu.az".

Россия явно пренебрегает свободой слова и выражения, плюрализмом. Это пренебрежительный подход к принципам и нормам, к общечеловеческим ценностям, принятым в международном масштабе. Это одновременно и ограничение права российского общества на получение объективной информации, на правильный вывод, знакомство с альтернативным мнением.

Такой подход России к азербайджанским СМИ является неуважением к отношениям между двумя странами, исторически сложившимся традициям дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, процессу обмена информацией.

Российскую политику блокировки нельзя расценивать как стремление государства очистить свое информационное пространство от чуждых элементов. Потому что азербайджанские СМИ ни в коем случае не злоупотребляют свободой слова и выражения. Они подходят к войне через призму факта оккупации. Это вытекает из духа азербайджанских медиа периода независимости. Потому что Азербайджан почти 30 лет страдал от оккупации.

Совет прессы Азербайджана, обращаясь к медиа-сообществу, прогрессивным кругам России, призывает дать объективную оценку факту блокировки азербайджанских СМИ, ограничения их вещания на территории России. Хотелось бы верить, что российское общество, правильно и надлежащим образом отреагировав на эту ситуацию, не будет бросать вызов положительной гармонии и динамике отношений между Азербайджаном и Россией, тенденциям, противоречащим принципам добрососедства".

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Версия на азербайджанском языке MŞ bəzi xəbər saytlarının girişinə Rusiyada məhdudiyyət qoyulmasını pisləyib

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