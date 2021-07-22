Создана медиаплатформа для объективного освещения событий в Азербайджане и Украине - ВИДЕО

Взаимодействие азербайджанских и украинских СМИ в рамках медиаплатформы позволит повысить уровень сотрудничества.

Взаимодействие азербайджанских и украинских СМИ в рамках медиаплатформы позволит повысить уровень сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, выступая на международный круглом столе "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан".

"Это перерастет в долгое, дружеское, в хорошем смысле бесконечное сотрудничество и никогда не прервется. Мы имеем хороший шанс вместе сделать работу, которая позволит людям получать реальную информацию", - отметил он.

Советник Арестович отметил исключительно профессиональную работу азербайджанских СМИ во время 44-дневной войны в Карабахе: "Уроки, которые вы преподнесли миру, заслуживают самого пристального внимания и изучаются всеми профессионалами мира в информационной сфере", - заявил он.

Председатель "Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" Хикмет Джавадов в ходе выступления сказал, во время войны в Карабахе было очень много дезинформации: "Мы со своими коллегами обсуждали эту проблему и думали о создании платформы, где журналисты с Азербайджана и Украины работали бы вместе". Кроме того, по его мнению, было бы целесообразнее проводить стажировки, встречи и "создать особый фильтр для объективных новостей".

Также на встрече выступил экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. "К большому сожалению, нельзя требовать от широких аудиторий, от человека который получает информацию с телевизора или социальных сетей, чтобы он был специалистом в развенчании, разоблачении мифов. Поэтому очень важным является направление работы, которая основывается на проактивной позиции, на то, чтобы наполнить информационное пространство объективной информацией, которая отражает нашу двустороннюю позицию. Это важно и для азербайджанцев, проживающих в Украине, а также для украинцев, которые живут в Азербайджане", - подчеркнул он.

Своими мыслями о развитии сотрудничества между медиа двух стран также поделились представители азербайджанских СМИ. Медиа-директор "Global Media Group" Гамид Гамидов назвал данную платформу очень полезной и добавил, что основная задача - узнать правду о конфликтах, которые были на территории обеих стран, об их истории. По его мнению, платформа также может помочь людям узнать страны с точки зрения их туристического потенциала.

Главный редактор Информационного агентства "Report.az" Мурад Алиев назвал объективное освещение реалий Азербайджана и Украины общей целью, которая объединяет две страны. Также он отметил важность своевременных предотвращений фейковых новостей: "В этом плане создание такой платформы радует, она будет способствовать развитию связей между двумя странами. За последние годы отношения между Азербайджаном и Украиной развиваются быстрыми темпами и у нас появляется необходимость открытия бюро в Украине", - заявил он.

Мероприятие завершилось подписанием меморандума между общественными организациями "Институт постинформационного общества" и "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины”, о создании медиаплатформы, которая позволит объективно освещать события Украины и Азербайджана.