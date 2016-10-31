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    В Азербайджане создана "горячая линия" в связи с переходом телеканалов на цифровое вещание

    Принимаются обращения населения

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Создана "горячая линия" для приема обращений в связи с переходом телеканалов в Азербайджане к цифровому вещанию.

    Об этом Report сообщил руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания Тогрул Мамедов.

    По его словам, жители Баку и регионов при необходимости могут позвонить на открытую министерством связи и высоких технологий "горячую линию" 14-11.

    Отметим, что 27 сентября этого года в совете НСТР обсудили ситуацию касательно перехода к цифровому вещанию. На заседании приняли решение о прекращении с 1 ноября аналогового наземного вещания телепрограмм в Баку и на Абшеронском полуострове, а с 1 декабря - других регионах республики. 

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