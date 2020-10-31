Создан сайт для предотвращения ложных информационных атак противника

Новый сайт создан для предотвращения армянских фейковых новостей на интернет-ресурсах и в социальных сетях в целях дезинформировать азербайджанский народ.
Как сообщает Report, www.fake.az начал функционировать в целях удовлетворения массовых жалоб.
Таким образом, пользователи смогут без регистрации зайти на сайт и добавить в базу ссылку на фальшивый аккаунт.
Также можно пожаловаться на контент на Facebook, Telegram, Apple, Google и пр., а также ознакомиться с причинами жалоб.
Кроме того, в мобильном приложении Telegram можно ввести ссылку фальшивых аккаунтов с помощью @FakeazBot.