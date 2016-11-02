Союз парламентских журналистов Азербайджана обратился к послам

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Союз парламентских журналистов Азербайджана обратился в действующие в Азербайджане зарубежные диппредставительства в целях подготовки обширных интервью.

Об этом Report сообщил зампред союза Агиль Аслан.

По его словам, на встречах, которые будут организованы с ноября месяца, наряду с подготовкой статей, приоритетом также станут вопросы сотрудничества с зарубежными СМИ: "С помощью посольств мы намерены расширить сотрудничество с зарубежными организациями журналистов и медиа-органами. Наша цель заключается в том, чтобы добиться освещения в зарубежных СМИ карабахской действительности, учиненного Арменией против Азербайджана Ходжалинского геноцида".

Отметим, что с сегодняшнего дня Союз парламентских журналистов Азербайджана начал отправлять главам действующих в нашей стране зарубежных дипкорпусов официальные обращения.