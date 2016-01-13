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    ​Советник посольства России: Русскоязычная аудитория в азербайджанских СМИ ежегодно расширяется

    В РИКЦ состоялась церемония вручения почетных дипломов представителям ряда азербайджанских СМИ

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские журналисты оперативно освещают деятельность Российского информационного культурного центра (РИКЦ). 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава центра Валентин Денисов на мероприятии, посвященном Дню российской печати в Баку.

    "Для нас уже стало традицией встречаться в дни азербайджанской и российской печати - в июле и январе соответственно. Мы благодарны азербайджанским журналистам за оперативное освещение деятельности Российского информационного культурного центра", - заявил В.Денисов

    Далее глава РИКЦ зачитал письмо секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова.

    В свою очередь советник-посланник посольства России в Баку Олег Мурашев заявил, что российские дипломаты посольства начинают утро с ознакомлением с азербайджанской прессы и заканчивают тем же.

    "Русскоязычный сегмент СМИ в Азербайджане большой, аудитория с каждым годом расширяется. Материалы, связанные с Россией и отношениями с ней, занимают большое место в азербайджанской прессе. Мы находим объективные оценки и события, происходящие в России, которые подробно освещаются, и мнения совпадают с нашими", - заявил советник.

    Далее состоялась церемония вручения почетных дипломов представителям ряда азербайджанских СМИ за творческий вклад в освещение и поддержку российско-азербайджанского сотрудничества. Почетным дипломом было удостоено и информационное агентство Report. 

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