Советник по прессе посольства Турции посетил информационное агентство Report

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Советник по прессе посольства Турции в Азербайджане Хамит Карадениз посетил информационное агентство Report.

Как сообщает Report, вначале гость ознакомился с созданными в агентстве условиями, процессом работы агентства.

Затем состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым. Поприветствовавший посла М.Алиев проинформировал гостя о деятельности агентства. По его словам, братские отношения между Азербайджаном и Турцией подкреплены тесным сотрудничеством СМИ двух стран.

Х.Карадениз поблагодарил М.Алиева за приглашение, а также отметил исторические связи между Турцией и Азербайджаном. Советник в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан и Турция на международной арене выступают с единой позицией и в этой связи отметил важную роль медиа-структур двух стран.

В конце встречи Х.Карадениз пожелал агентству удачи и выразил надежду, что агентство превратится в одно из сильных медиа-структур.