Советник главы Офиса президента Украины поздравил Baku TV

В наше время, информационное время, всегда очень важно находится своевременно в нужном месте и говорить правильные слова.

В наше время, информационное время, всегда очень важно находится своевременно в нужном месте и говорить правильные слова.

Как передает Report, об этом Baku TV заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляка.

"Мне кажется, что я уже не первый раз встречаюсь с Baku TV. Мне очень нравится, очень профессионально все делается, а это очень важно в наше время.

Знаете, когда ты пять лет существуешь. Для телевидения в современном информационном пространстве это очень большой срок. Это значит, что вы надолго, что вы на своем месте, что вы правильно ставите акценты, что вас любят - это главное", - отметил он.

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