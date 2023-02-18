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Советник главы Офиса президента Украины поздравил Baku TV

Советник главы Офиса президента Украины поздравил Baku TV В наше время, информационное время, всегда очень важно находится своевременно в нужном месте и говорить правильные слова.
Медиа
18 февраля 2023 г. 18:45
Советник главы Офиса президента Украины поздравил Baku TV

В наше время, информационное время, всегда очень важно находится своевременно в нужном месте и говорить правильные слова.

Как передает Report, об этом Baku TV заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляка.

"Мне кажется, что я уже не первый раз встречаюсь с Baku TV. Мне очень нравится, очень профессионально все делается, а это очень важно в наше время.

Знаете, когда ты пять лет существуешь. Для телевидения в современном информационном пространстве это очень большой срок. Это значит, что вы надолго, что вы на своем месте, что вы правильно ставите акценты, что вас любят - это главное", - отметил он.

Подробнее - в видео.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUkrayna Prezident Ofisi Baku TV-ni təbrik edib

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