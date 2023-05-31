Совет прессы выразил соболезнования в связи со смертью сотрудника Report

Совет прессы Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагической смертью сотрудника информационного агентства Report Сабухи Мамедова. Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится: "В результате несчастного случая скончался сотрудн

Совет прессы Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагической смертью сотрудника информационного агентства Report Сабухи Мамедова.



Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:



"В результате несчастного случая скончался сотрудник Информационного агентства Report Мамедов Сабухи Адалят оглу. Мы выражаем глубочайшие соболезнования членам семьи покойного, его родственникам, близким и коллективу медиа-организации, в которой он работал.



Скоропостижная кончина молодого человека опечалила членов Правления Совета прессы Азербайджана. Участие С.Мамедова в 44-дневной войне 2020 года по освобождению азербайджанских земель и получение им высшей государственной награды являются свидетельством патриотизма нашего коллеги. Прискорбно, что такой примерный молодой человек рано ушел из жизни.



Глубоко опечалены смертью сотрудника Информационного агентства Report Сабухи Мамедова, выражаем соболезнования и желаем терпения родным, близким и коллегам покойного".