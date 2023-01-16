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Совет прессы распространил заявление: Мировым СМИ следует объективно освещать акцию на дороге Ханкенди-Лачын

Совет прессы распространил заявление: Мировым СМИ следует объективно освещать акцию на дороге Ханкенди-Лачын Представители журналистского сообщества Азербайджана, наряду со всей общественностью страны, серьезно обеспокоены тем, как в мировых СМИ освещается акция азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын.
Медиа
16 января 2023 г. 11:04
Совет прессы распространил заявление: Мировым СМИ следует объективно освещать акцию на дороге Ханкенди-Лачын

Представители журналистского сообщества Азербайджана, наряду со всей общественностью страны, серьезно обеспокоены тем, как в мировых СМИ освещается акция азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает Report, в заявлении, опубликованном Советом прессы Азербайджана, говорится, что подобное освещение является злоупотреблением возможностями свободы слова, предвзято и необъективно.

Отмечено, что Карабах является суверенной, международно признанной территорией Азербайджана. Армяне, проживающие в регионе, также являются гражданами страны с юридической точки зрения. Однако ряд мировых СМИ за счет грязного финансирования армянских лоббистских и диаспорских организаций, а также Рубена Варданяна, занимающего игрушечный пост “государственного министра” непризнанного карабахского режима, пытаются представить акцию, проводимую азербайджанскими активистами на дороге Ханкенди-Лачын, угрозой жизни карабахских армян. На этом фоне вводятся в оборот такие ложные шаблоны, как гуманитарная катастрофа, геноцид армянского населения, этнические чистки, блокада 120 тысяч армян, в том числе 30 тысяч детей, наличие тяжелобольных в больницах Ханкенди. Такое представление совершенно не отражает действительность, поскольку протест азербайджанских активистов имеет конкретную цель. Акция ни в коем случае не служит цели блокады Карабаха, нет никаких препятствий для доставки гуманитарных грузов в регион.

В заявлении говорится:

"Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже более месяца. Если бы упомянутые средства массовой информации не стали пленниками проармянской политики и более чутко отнеслись к ситуации, то обратили бы внимание на сущность шаблонов варданянов и других, и поняли бы, что гуманитарная катастрофа в регионе полностью исключена. К сожалению, мы видим не деликатный подход, а непрофессионализм. Это способ отвлечь от реальной действительности, явная манипуляция.

Вызывает сожаление тот факт, что сознательно или неосознанно допускают манипуляции те средства массовой информации, которые влияют на формирование общественного мнения в мире и Европе, руководствуются плюрализмом мнений, заявляют, что их деятельность основана на цели служения человеческим ценностям. Их статьи практически повторяют друг друга. Одно и то же содержание, одни и те же предвзятые утверждения, даже, в некоторых случаях, одинаковые предложения.

Хотя объективные СМИ должны были выяснить все о личности Варданяна, его крупных денежных махинациях, близости к криминалу, довести до внимания его незаконную и преступную деятельность. Это был бы пример служения человеческим ценностям.

Совет прессы Азербайджана призывает ведущие мировые СМИ дать объективную оценку акции на дороге Ханкенди-Лачын, принимать во внимание реальные факты, не быть инструментом односторонней и необъективной пропаганды. Они должны учесть, что акция крайне важна с точки зрения доведения до внимания мировой общественности конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией в целом, формирования мира, доверия, мирного сосуществования в географии Южного Кавказа".

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Версия на английском языке Azerbaijani Press Council: Global media should objectively cover protests on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurası bəyanat yayıb: "Dünya mediası Xankəndi-Laçın yolundakı aksiyanı obyektiv işıqlandırsın"

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