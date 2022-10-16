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Совет Прессы распространил некролог в связи со смертью Шакира Ягубова

Совет Прессы распространил некролог в связи со смертью Шакира Ягубова Совет Прессы Азербайджана распространил некролог в связи со смертью известного журналиста Шакира Ягубова.
Медиа
16 октября 2022 г. 08:23
Совет Прессы распространил некролог в связи со смертью Шакира Ягубова

Совет Прессы Азербайджана распространил некролог в связи со смертью известного журналиста Шакира Ягубова.

Как передает Report, в некрологе подчеркивается роль Ш.Ягубова в истории журналистики Азербайджана, и выражается соболезнование родным и близким покойного.

Ш.Ягубов родился 25 февраля 1951 года в селе Бала Шахагадж Астаринского района. Окончил с отличием факультет библиографии Азербайджанского государственного университета (Бакинский государственный университет), Азербайджанский институт журналистского мастерства и Университет марксизма-ленинизма при ЦК Коммунистической партии Азербайджана.

В 1974-2000 годах работал в газетах "Молодежь Азербайджана", "Коммунист" (ныне "Халг"), "Хаят" (ныне "Азербайджан"), "Сирдаш", "Сяхяр" и "АФФА новости", "Панорама" и т.д.

Ш.Ягубову дважды – в советский период (1989 г.) и в годы независимости (2005 г.) присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mətbuat Şurası jurnalist Şakir Yaqubovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

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