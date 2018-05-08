Совет прессы распространил некролог в связи с кончиной Рауфа Талышинского

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Совет прессы Азербайджана распространил некролог в связи с кончиной учредителя и главного редактора газеты "Эхо" и сайта echo.az Рауфа Талышинского.

Как сообщает Report, в тексте некролога говорится:

"Азербайджанская журналистика понесла тяжелую утрату. В возрасте 62 лет ушел из жизни заслуженный журналист республики, главный редактор газеты "Эхо" Рауф Талышинский (Талышинский Рауф Рафаэль оглы).

Р.Талышинский был профессионалом, верным своим принципам и посвятившим себя искусству слова. После окончания в 1978 году факультета журналистики Московского государственного университета, он работал в газетах "Молодежь Азербайджана" и "Вышка", был корреспондентом газеты "Известия" по Азербайджану.

Жизнь и творчество Р.Талышинского является примером самоотверженности и преданности любимой профессии. В самые трудные времена - с 1990 года он руководил газетой "Айна-Зеркало". Своей деятельностью в этом издании и в газете "Эхо", которую Р.Талышинский возглавлял с 2001 года, он внес огромную лепту в формирование современной азербайджанской журналистики.

Наш покойный коллега прилагал исключительные усилия для донесения до общества ценностей журналистики, повышения репутации данной профессии, ее защиты и воспитания профессиональных кадров. Главный редактор, отличавшийся трудолюбием, инициаторством, искренностью и заботливостью, также отличался личным подходом к событиям и процессам, своей гражданской позицией. Можно с уверенностью сказать, что он был интеллигентом, которого общество приобрело благодаря журналистике.

Смерть Рауфа Талышинского стала потрясением для медиа-общественности Азербайджана.

Трудно осознать, что его нет. Выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам.

Аллах рехмет элесин".