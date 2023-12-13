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Совет прессы: Проведение во французских СМИ кампании против азербайджанских журналистов неприемлемо

Совет прессы: Проведение во французских СМИ кампании против азербайджанских журналистов неприемлемо Совет прессы Азербайджана распространил заявление, осуждающее кампанию против азербайджанских журналистов во французских медиа.
Медиа
13 декабря 2023 г. 09:43
Совет прессы: Проведение во французских СМИ кампании против азербайджанских журналистов неприемлемо

Совет прессы Азербайджана распространил заявление, осуждающее кампанию против азербайджанских журналистов во французских медиа.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что проведение кампании во французских СМИ против азербайджанских журналистов является неприемлемым.

"Клеветническая кампания против сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) во французских медиа является неподобающим поведением, противоречащим всем этическим нормам и ценностям. Такой неприемлемый подход является безуспешной попыткой оправдать ограничение свободы слова", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Press Council: Campaign against Azerbaijani journalists in French media unacceptable
Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurası: "Fransa mediasında azərbaycanlı jurnalistlərə qarşı kampaniya yolverilməzdir"

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