Совет прессы: Проведение во французских СМИ кампании против азербайджанских журналистов неприемлемо

Совет прессы Азербайджана распространил заявление, осуждающее кампанию против азербайджанских журналистов во французских медиа.

Совет прессы Азербайджана распространил заявление, осуждающее кампанию против азербайджанских журналистов во французских медиа.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что проведение кампании во французских СМИ против азербайджанских журналистов является неприемлемым.

"Клеветническая кампания против сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) во французских медиа является неподобающим поведением, противоречащим всем этическим нормам и ценностям. Такой неприемлемый подход является безуспешной попыткой оправдать ограничение свободы слова", - говорится в заявлении.