Совет прессы призвал ГПС принять меры в отношении сотрудника, применившего силу против журналиста

Недостойное поведение офицера Государственной пограничной службы, майора Ровшана Джахангирова в отношении сотрудников Baku TV недопустимо. Журналисты выполняли служебные обязанности, проводя съемку с церемонии прощания с пограничниками, погибшими в резуль

Недостойное поведение офицера Государственной пограничной службы, майора Ровшана Джахангирова в отношении сотрудников Baku TV недопустимо. Журналисты выполняли служебные обязанности, проводя съемку с церемонии прощания с пограничниками, погибшими в результате крушения военного вертолета. Это не что иное, как попытка воспрепятствовать независимой деятельности журналистов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

В заявлении Совета прессы отмечается, что медийному органу не должны препятствовать в освещении события, имеющего общественное значение: "Насильственные действия в отношении представителей СМИ недопустимы. Это противоречит принципам страны, придающей большую значимость миссии журналистики в процессе строительства правового государства, демократического общества. Этот нелицеприятный инцидент вызывает сожаление".

"Совет прессы Азербайджана решительно осуждает подобное обращение с сотрудниками Baku TV и призывает руководство ГПС принять соответствующие меры в отношении допустившего грубость сотрудника. Совет прессы Азербайджана надеется, что в связи с произошедшим будут приняты конкретные действия, в будущем такие инциденты не повторятся и журналисты смогут беспрепятственно осуществлять свою деятельность", - подчеркивается в заявлении.