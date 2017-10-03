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    Совет прессы обратится в правоохранительные органы в связи с некоторыми сайтами

    В ближайшее время состоится заседание Комиссии по борьбе с рэкетской журналистикой© Report.az

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Совет прессы Азербайджана обратится в правоохранительные органы в связи с некоторыми сайтами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель СП Афлатун Амашов.

    Он отметил, что расширена деятельность Комиссии СП по борьбе с "рэкетской" журналистикой: "Члены Совета прессы, представители медиа участвуют в работе этой комиссии. Теперь в дальнейшем в заседаниях будут участвовать представители Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и других соответствующих структур. Вопрос рэкетства будут обсуждать в более широкой плоскости. Возможно, по некоторым вопросам будет сделано обращение в правоохранительные органы".

    Председатель СП отметил, что отдельно взятые госструктуры прикрепили своих представителей в Комиссию по борьбе с "рэкетской" журналистикой.

    Председатель Совета отметил, что в ближайшее время состоится заседание Комиссии.

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