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Совет прессы: Доля женщин в азербайджанских СМИ составляет порядка 43%

Совет прессы: Доля женщин в азербайджанских СМИ составляет порядка 43% Согласно опросу, проведенному Советом прессы, доля женщин в азербайджанских СМИ достигает порядка 43%, тогда как на мужчин приходится 57%.
Медиа
27 ноября 2024 г. 12:58
Совет прессы: Доля женщин в азербайджанских СМИ составляет порядка 43%

Согласно опросу, проведенному Советом прессы, доля женщин в азербайджанских СМИ достигает порядка 43%, тогда как на мужчин приходится 57%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель СП Рашад Меджид на заключительном собрании по проекту "Создание базы данных по медийному ландшафту Азербайджана".

По его словам, этот показатель можно считать удовлетворительным: "Одним из часто задаваемых нам вопросов была тема гендерного баланса в азербайджанских СМИ. Согласно результатам нашего опроса, в настоящее время в сфере журналистики работает порядка 43% женщин. Доля женщин-журналистов на руководящих должностях составляет 20%. Надеемся, что в будущем этот показатель будет расти".

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Версия на азербайджанском языке MŞ: Azərbaycan mediasında qadınların say nisbəti 43 faizdir

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