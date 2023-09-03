О нас

Совет прессы: BBC должна прекратить пропаганду армянского сепаратизма

Совет прессы: BBC должна прекратить пропаганду армянского сепаратизма "В последнее время телеканал BBC, в том числе и азербайджанская служба этого СМИ, распространяет необъективные материалы и выступает с предвзятыми утверждениями об отношениях между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в зоне проживания армян в Караб
Медиа
3 сентября 2023 г. 12:42
Совет прессы: BBC должна прекратить пропаганду армянского сепаратизма

"В последнее время телеканал BBC, в том числе и азербайджанская служба этого СМИ, распространяет необъективные материалы и выступает с предвзятыми утверждениями об отношениях между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в зоне проживания армян в Карабахском экономическом районе Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы.

"Так, в этих материалах пропагандируются армянские сепаратисты в Карабахском регионе, который является нашей суверенной территорией, предпринимаются попытки легализовать их "деятельность". Все это вызывает справедливую озабоченность и недовольство, гнев и негодование азербайджанского народа.

Подобная деятельность ВВС является очевидным пренебрежением к принципам журналистики и оскорблением ценностей СМИ. Азербайджанское общество считает, что журналистика не должна осуществлять манипулятивную миссию и злоупотреблять возможностями свободы слова. ВВС и ее азербайджанская служба игнорируют это требование, предоставляют трибуну остаткам сепаратистов в Карабахе, с большим рвением транслируют то, что они говорят, и в результате, действуя необъективно, отодвигают реалии на второй план.

Предвзятое и искажающее правду отношение телеканала BBC к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продуктов питания для армянского населения Карабаха неприемлемо. Такой подход в корне противоречит воле и позиции нашего народа. Мы твердо заявляем, что предоставление BBC эфира представителям сепаратистских сил в Карабахе, отведение этим телеканалом места фейковым сентиментальным сценам, противоречащим действительности в сложившейся ситуации, является попыткой запутать мировое сообщество и сформировать у него ошибочное мнение", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Press Council: BBC should stop propaganda of Armenian separatism
Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurası: BBC erməni separatizminin təbliğinə son qoymalıdır

Другие новости из категории

Псевдо-журналистская этика Би-би-си: Что стоит за предвзятым сюжетом из Карабахского региона Азербайджана
Псевдо-журналистская этика "Би-би-си": Что стоит за предвзятым сюжетом из Карабахского региона Азербайджана
2 сентября 2023 г. 22:03
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
СМИ Беларуси: Как Азербайджан восстанавливает свои освобожденные от оккупации земли
СМИ Беларуси: Как Азербайджан восстанавливает свои освобожденные от оккупации земли
30 августа 2023 г. 15:48
Замглавы МИД Казахстана вручил диплом сотруднику информагентства Report за победу в конкурсе
ФотоЗамглавы МИД Казахстана вручил диплом сотруднику информагентства Report за победу в конкурсе
29 августа 2023 г. 16:35
Представители зарубежных СМИ побывали в Совете прессы Азербайджана
ФотоПредставители зарубежных СМИ побывали в Совете прессы Азербайджана
29 августа 2023 г. 15:40
В Агентстве развития медиа состоялась встреча с иностранными журналистами
ФотоВ Агентстве развития медиа состоялась встреча с иностранными журналистами
28 августа 2023 г. 18:15
Forbes осветило минную проблему Азербайджана и провело параллели с Украиной
Forbes осветило минную проблему Азербайджана и провело параллели с Украиной
27 августа 2023 г. 15:37
Документальный фильм CBC о колониальной политике Франции в Мали вызвал резонанс в Африке
Документальный фильм CBC о колониальной политике Франции в Мали вызвал резонанс в Африке
19 августа 2023 г. 14:53
В Медиа-школе Report завершилась очередная учебная программа
ФотоВ Медиа-школе Report завершилась очередная учебная программа
18 августа 2023 г. 18:50
Турецкий журналист: Наблюдаем политическое шоу армян на ППП Лачын
Турецкий журналист: Наблюдаем политическое шоу армян на ППП "Лачын"
16 августа 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi