Совет прессы Азербайджана обратился в связи с Пеговым к российским журналистам

Важным показателем демократии является наличие среды, в которой свобода слова и информации защищена, а граждане могут свободно выражать свои взгляды. В независимой Азербайджанской Республике это принято как юридически, так и практически. В нашей стране от

Важным показателем демократии является наличие среды, в которой свобода слова и информации защищена, а граждане могут свободно выражать свои взгляды. В независимой Азербайджанской Республике это принято как юридически, так и практически. В нашей стране отношение к свободе слова и к свободе выражения, функциям и ответственности журналистики, наряду с требованиями законодательства, формируется на основе анализа различных ситуаций, этических принципов. Подобные вопросы имеют принципиальное значение для Российской Федерации, отличающейся передовыми журналистскими традициями. Однако есть ряд моментов, которые нас удивляют, и наша обеспокоенность связана с одним из них. Речь идет об авторе проекта «WarGonzo», гражданине Российской Федерации Семёне Владимировиче Пегове, а точнее о деятельности этого человека.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Совета прессы Азербайджана к российскому медиа-сообществу в отношении автора проекта «WarGonzo» Семена Пегова.

Общественность Азербайджана, в том числе медиа-сообщество, признает, что наличие расхождений во взглядах по такой проблеме, как нагорно-карабахский конфликт, которая в настоящее время находится в центре внимания всего мирового сообщества, вполне естественна. До сих пор мы видели много журналистских статей и репортажей, которые мы считаем несправедливыми. Хотя мы не оцениваем такой подход к ситуации объективным, и считаем, что он имеет очевидные политические мотивы, мы считаем нормальным, что есть те, кто думает не так, как мы. Однако, подход Семена Пегова к этому вопросу нарушает все критерии и нормы, присущие в разногласиях во мнениях. Помимо действий в Нагорном Карабахе в нарушение азербайджанских законов, он открыто призывает к разрушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, разжиганию межнациональной розни и вражды с помощью своего интернет-ресурса и сомневается в достоверности информации, распространяемой властями Азербайджана. Такой подход обычно заслоняет инициативы, направленные на формирование прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Давайте также учитывать, что российское государство прилагает очень серьезные усилия для достижения мира и стабильности в регионе, которые этот человек намеренно пытается разрушить.

Мы также видим, что односторонняя позиция Семена Пегова, провокационные высказывания, не основанные ни на каких реальных фактах, распространяются во влиятельных российских СМИ. Это вызывает глубокое сожаление. Мы повторяем, что сделанные им обвинения, а также условия, созданные для него для выражения своих взглядов, не могут считаться показателем свободы слова и выражения мнений, плюрализма и объективности. Отметим, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права. В данном случае создается впечатление, что человек, выступающий в роли журналиста, а именно Семен Пегов, намерен разжечь вражду в довольно чувствительном регионе, выступая против оптимального решения конфликта, достигнутого сегодня. Его спекулятивная позиция опасна.

Совет прессы Азербайджана и азербайджанские журналисты призывают российское медиасообщество и СМИ не оставаться равнодушными к неприятной деятельности Семена Пегова под прикрытием журналистики. Мы констатируем, что различные слои российского общества имеют достаточно серьезных ресурсов и альтернативных источников, чтобы видеть правду о Нагорном Карабахе и делать правильные выводы. Нам хотелось бы верить что, если они хотят добиться справедливости, они обратятся к этим ресурсам и источникам, держатся подальше от взглядов Семена Пегова и ему подобных, которые преследуют конкретные политические цели, и усилят общественное осуждение в их адрес. Мы убеждены, что принципиальность и решимость в этом вопросе направлены на предотвращение злоупотреблений свободой слова и выражения мнений и являются важным вкладом в справедливый подход к нагорно-карабахскому конфликту и миру и безопасности на Южном Кавказе в целом.

Эта решительность и принципиальность также является целенаправленной совместной поддержкой, направленной на устранение других вредных тенденций в нагорно-карабахском конфликте. Мы, как азербайджанские журналисты, призываем прогрессивное медиа-сообщество России и средства массовой информации проявить солидарность в этом вопросе.