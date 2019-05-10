Совет прессы направил обращение в Службу госбезопасности

Совет прессы Азербайджана направил в Службу государственной безопасности (СГБ) страны обращение для ускорения расследования убийства журналиста Эльмара Гусейнова и выявления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщает Report, в обращении говорится: "Совет провел посвященную Всемирному дню свободы печати - 3 Мая конференцию на тему "Свобода печати: человеческая сущность и реалии Азербайджана".

На мероприятии, где присутствовали руководители СМИ, медиа-эксперты и представители журналистских объединений, отметили о необходимости ускорения расследования убийства главного редактора журнала "Монитор" ("Monitor") Эльмара Гусейнова 2 марта 2005 года, скорейшего выявления и наказания виновных".

В обращении, адресованном начальнику СГБ, генерал-полковнику Мадату Гулиеву, выражена надежда на чуткое отношение к вопросу, представляющему важное значение для журналистики страны.