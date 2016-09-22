Совет по прессе раздал журналистам жилеты - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Совет по прессе Азербайджана раздал сотрудникам действующих в стране СМИ специальные жилеты с надписью "PRESS".
Как сообщает Report, жилеты журналистам лично вручил председатель СП, народный депутат Афлатун Амашов.
В своем выступлении он сказал, что жилеты были подготовлены Советом по прессе совместно с министерством внутренних дел. В целом подготовлено 300 жилетов.
По его словам, при освещении массовых мероприятий, в особенности митингов, журналисты должны носить специальные жилеты с надписью "PRESS": "Это очень важно для их безопасности".
Отметим, что остальная часть жилетов будет роздана редакциям СМИ в ближайшее время.
Фото: Эльшан Баба
İlkin PirəliАвтор новости
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