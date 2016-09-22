Совет по прессе раздал журналистам жилеты - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Совет по прессе Азербайджана раздал сотрудникам действующих в стране СМИ специальные жилеты с надписью "PRESS".

Как сообщает Report, жилеты журналистам лично вручил председатель СП, народный депутат Афлатун Амашов.

В своем выступлении он сказал, что жилеты были подготовлены Советом по прессе совместно с министерством внутренних дел. В целом подготовлено 300 жилетов.

По его словам, при освещении массовых мероприятий, в особенности митингов, журналисты должны носить специальные жилеты с надписью "PRESS": "Это очень важно для их безопасности".

Отметим, что остальная часть жилетов будет роздана редакциям СМИ в ближайшее время.

Фото: Эльшан Баба