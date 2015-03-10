​Совет по прессе предлагает внести в "черный список" пять СМИ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Прошло заседание комиссии Совета по прессе (СП) Азербайджана по борьбе с рэкет-журналистикой.

Как отмечает Report, председатель комиссии, главный редактор газеты "Ики сахил" Вугар Рагимзаде отметил, что на обсуждение рекомендовано вынести 18 вопросов, 7 из которых представлены комиссией совета по жалобам, а остальные - по линии секретариата.

По мнению членов комиссии, проведенные анализы показали, что в "черный список" Совета по прессе можно внести названия трех газет и двух информационных порталов. Это - газеты "Йюкселен Азербайджан" ("Yüksələn Azərbaycan"), "Азербайджан намине" ("Azərbaycan naminə"), "Хаггын седасы пресс" ("Haqqın sədası press") и сайты "Jam.az" и "Iskra.az".

Отмечается, что деятельность данных СМИ противоречит пунктам и принципам "Правил профессионального поведения азербайджанских журналистов".