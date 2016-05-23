Совет по прессе и Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД проводят семинар для журналистов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие 10 лет к уголовной ответственности привлечены 440 торговцев людьми. Как сообщает Report, об этом на семинаре, организованном для представителей СМИ Советом по прессе и Главным управлением по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, заявил начальник управления Шариф Асадуллаев.

Он отметил, что в 2015 году в Азербайджане было зарегистрировано 26 916 преступлений: "28 из них были связаны с торговлей людьми с принуждением к труду, что составляет 0,48% от общего числа преступлений. За первые 4 месяца 2016 года было зарегистрировано 78 фактов торговли людьми".

Отметим, что на организованном для журналистов семинаре помимо МВД участвовали также сотрудники министерства труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Государственной миграционной службы.