Совет печати Азербайджана решительно осудил недостойное обращение с сотрудницей АЗЕРТАДЖ во Франции

Совет печати Азербайджана решительно осудил неподобающее обращение с сотрудницей АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой и ограничение ее журналистской деятельности.

Совет печати Азербайджана решительно осудил недостойное обращение с сотрудницей АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой и ограничение ее журналистской деятельности.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Совета.

В документе отмечается, что недостойное, жестокое обращение местной полиции с сотрудницей Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой во французской колонии Новая Каледония, куда она была командирована, и незаконное поведение по отношению к ней, несмотря на наличие Шенгенской визы, выдвижение необоснованных требований является еще одним очевидным примером нетерпимости Франции к свободе слова и выражения мнений. Происшедшее еще раз подтверждает, что Франция, считающая себя колыбелью мировой демократии, полностью игнорирует высшие ценности и принципы.

"Действия полиции Новой Каледонии совершенно неприемлемы. Задержание сотрудницы АЗЕРТАДЖ, угроза ей арестом, посадка в самолет как "нежелательное лицо" и отправка в другую страну являются незаконным способом ограничения свободы журналиста. Такой подход характерен только для стран с диктаторским режимом. Есть основания думать, что в целом администрация президента Эмманюэля Макрона создает в Новой Каледонии очаг авторитаризма. Это крайне постыдная ситуация для Франции.

Сотрудница АЗЕРТАДЖ, посетившая Новую Каледонию для освещения борьбы народа Новой Каледонии за избавление от угнетения и восстановление своей свободы, хотела выполнить свой профессиональный долг. Совет печати Азербайджана считает, что очевидная незаконность против азербайджанского журналиста должна заставить мировое медиа-сообщество задуматься. Примем во внимание, что это неприятное событие - ограничение деятельности журналиста насильственными методами - ставит под сомнение вопрос о безопасности представителей иностранных СМИ, освещающих демонстрации и митинги не только в Новой Каледонии, но и в других французских колониях в целом, как и в самой Франции.

Совет печати решительно осуждает действия и поведение, типичные для классических диктатурных структур, в отношении сотрудницы АЗЕРТАДЖ полиции Новой Каледонии Айгюн Гасановой и призывает международные организации, в том числе международные СМИ, не хранить молчание по поводу инцидента. Совет считает, что отсутствие должной правовой оценки антигуманного деяния, с которым столкнулся азербайджанский журналист, создает атмосферу безнаказанности. Существование такой среды создает прецедент для повторения подобных событий. Поэтому крайне важно, чтобы французская диктатура во главе с Макроном в целом была вынуждена отказаться от жестокости по отношению к средствам массовой информации и журналистике. Это условие может быть выполнено только при сплоченности и протесте прогрессивной общественности.

Совет печати Азербайджана решительно осуждает недостойное обращение с сотрудницей АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой, ограничение ее журналистской деятельности, требует как можно скорейшего поиска и привлечения к ответственности виновных в инциденте и дачи ему соответствующей юридической оценки", - говорится в заявлении.