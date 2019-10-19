Совет печати Азербайджана обратился к журналистам и правоохранительным органам

Национальный совет, состоящий из представителей оппозиции, объявил, что 19 октября проведет митинг на площади перед станцией метро "28 мая".

В информации, проступившей в Report из Совета печати, говорится, что Исполнительная власть города Баку не санкционировала митинг.

В связи с этим Совет обратился к представителям СМИ и правоохранительным органам.

В обращении говорится, что на территории, где оппозиция собирается провести митинг 19 октября 2019 года, будет осуществлять деятельность совместная мониторинговая группа, состоящая из представителей Совета печати и МВД Азербайджана.

Совет печати Азербайджана порекомендовал журналистам, освещающим митинг, быть облаченными в куртки с надписью "пресса".

Журналисты не должны вести себя как участники акции, а исполнять сугубо профессиональную деятельность. Мониторинговая группа Совета будет держать вопрос в центре внимания.

Совет печати также обращается к представителям правоохранительных органов для создания соответствующих условий медиа-представителям в куртках с надписью "пресса", и в целом призывает проявлять щепетильность в связи с вопросом, связанным журналистами.