Совет печати Азербайджана направил обращение Рамилю Усубову

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Министру внутренних дел генерал-полковнику Рамилю Юсубову направлено обращение по поводу нанесения физической травмы занимающемуся распространением печати сотруднику Совета печати Азербайджана Сакиту Гасанову.

Как сообщили Report в СП, в обращении говорится, что ночью 30 августа неизвестные напали на С.Гасанова.

Инцидент произошел в жилом массиве "20 участок" в Сабаильском районе Баку.

Мужчину избили и нанесли травмы холодным оружием. Состояние находящегося на данный момент в Клиническом медицинском центре №1 С.Гасанова тяжелое.

В обращении выражается просьба оказать помощь в том, чтобы произошедшее получило правовую оценку. Также выражается уверенность во всестороннем расследовании ситуации, выявлении и наказании виновных.