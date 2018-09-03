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    Совет печати Азербайджана направил обращение Рамилю Усубову

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Министру внутренних дел генерал-полковнику Рамилю Юсубову направлено обращение по поводу нанесения физической травмы занимающемуся распространением печати сотруднику Совета печати Азербайджана Сакиту Гасанову. 

    Как сообщили Report в СП, в обращении говорится, что ночью 30 августа неизвестные напали на С.Гасанова. 

    Инцидент произошел в жилом массиве "20 участок" в Сабаильском районе Баку.  

    Мужчину избили и нанесли травмы холодным оружием. Состояние находящегося на данный момент в Клиническом медицинском центре №1 С.Гасанова тяжелое.  

    В обращении выражается просьба оказать помощь в том, чтобы произошедшее получило правовую оценку. Также выражается уверенность во всестороннем расследовании ситуации, выявлении и наказании виновных. 

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