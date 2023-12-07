Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку

Более 750 сотрудников крупнейшего американского издания Washington Post в четверг примут участие в крупнейшем протесте медиакомпании почти за 50 лет.

Более 750 сотрудников крупнейшего американского издания Washington Post в четверг примут участие в крупнейшем протесте медиакомпании почти за 50 лет.

Как передает Report, об этом пишет газета.

"Более 750 сотрудников Washington Post заявили, что уйдут с работы рано утром в четверг, отказавшись выполнять обязанности в течение 24 часов, что стало крупнейшим протестом сотрудников компании за почти полвека", - пишет издание.

Однодневный пикет и митинг пройдет перед офисом Washington Post в центре Вашингтона. Сотрудники также попросили читателей издания в знак солидарности отказаться на день от прочтения газеты и от посещения ее сайта. Вместо них многие функции будут выполнять редакторы и менеджеры - от написания статей до работы на печатных станках.

Члены профсоюза заявили, что принимают участие в протесте из-за тупиковой ситуации в переговорах с медиакомпанией, которая оставила работников без контракта на 18 месяцев.