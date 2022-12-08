Сотрудники NYT проведут 8 декабря суточную забастовку

Более 1 100 из 1 800 сотрудников газеты The New York Times примут участие в однодневной забастовке в четверг, 8 декабря, протестуя против длительного отсутствия соглашения между профсоюзом и изданием.

Более 1 100 из 1 800 сотрудников газеты The New York Times примут участие в однодневной забастовке в четверг, 8 декабря, протестуя против длительного отсутствия соглашения между профсоюзом и изданием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоглашение между газетой и профсоюзом NewsGuild of New York истекло еще в марте 2021 года, однако, несмотря на десятки встреч, стороны до сих пор не смогли согласовать новый контракт.

"Их (руководства издания) предложение все еще не отражает экономической действительности, не соответствуя как по показателям инфляции, так и по темпам прироста зарплат в США", - приводит The New York Times заявление профсоюза.

Как отмечает издание, в последний раз более одного дня его сотрудники бастовали в 1981 году.