Сотрудники NYT проведут 8 декабря суточную забастовку

Более 1 100 из 1 800 сотрудников газеты The New York Times примут участие в однодневной забастовке в четверг, 8 декабря, протестуя против длительного отсутствия соглашения между профсоюзом и изданием.
"Их (руководства издания) предложение все еще не отражает экономической действительности, не соответствуя как по показателям инфляции, так и по темпам прироста зарплат в США", - приводит The New York Times заявление профсоюза.
Как отмечает издание, в последний раз более одного дня его сотрудники бастовали в 1981 году.