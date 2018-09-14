Сотрудники газеты "Азербайджан" награждены - СПИСОК

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам газеты "Азербайджан" почетного звания "Заслуженный журналист".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике почетное звание "Заслуженный журналист" присвоено следующим сотрудникам газеты "Азербайджан":

Джавадову Сейрану Губад оглу

Азизли Бахтияру Магеррам оглу

Гусейнли Ихтияру Керим оглу

Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью "Терегги" следующих сотрудников газеты "Азербайджан":

Джафарова Рашада Ислам оглу

Имангулиева Бахадыра Бекир оглу

Муталлибова Рустама Кямал оглу

Велиева Эльчина Вагиф оглу.