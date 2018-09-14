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    Сотрудники газеты "Азербайджан" награждены - СПИСОК

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам газеты "Азербайджан" почетного звания "Заслуженный журналист". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике почетное звание "Заслуженный журналист" присвоено следующим сотрудникам газеты "Азербайджан":

    Джавадову Сейрану Губад оглу

    Азизли Бахтияру Магеррам оглу

    Гусейнли Ихтияру Керим оглу

    Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу.

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью "Терегги" следующих сотрудников газеты "Азербайджан":

    Джафарова Рашада Ислам оглу

    Имангулиева Бахадыра Бекир оглу

    Муталлибова Рустама Кямал оглу

    Велиева Эльчина Вагиф оглу. 

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