Сотрудники газеты "Азербайджан" награждены - СПИСОК

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам газеты "Азербайджан" почетного звания "Заслуженный журналист".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике почетное звание "Заслуженный журналист" присвоено следующим сотрудникам газеты "Азербайджан":
Джавадову Сейрану Губад оглу
Азизли Бахтияру Магеррам оглу
Гусейнли Ихтияру Керим оглу
Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу.
Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью "Терегги" следующих сотрудников газеты "Азербайджан":
Джафарова Рашада Ислам оглу
Имангулиева Бахадыра Бекир оглу
Муталлибова Рустама Кямал оглу
Велиева Эльчина Вагиф оглу.
News DepartmentАвтор новости
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