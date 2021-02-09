Сотрудники Euronews проводят 24-часовую забастовку

Они протестуют против намеченных руководством увольнений

Коллектив сотрудников международного новостного телеканала Euronews, штаб-квартира которого расположена в Лионе, проводят сегодня 24-часовую забастовку. Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителей профсоюзов. Акция направлена против намеченных руководством увольнений.

"Это первая общепрофсоюзная забастовка в истории телеканала. Его сотрудники очень активно поддерживают акцию", - сообщила агентству Кристель Патронгари, представитель Национального профсоюза журналистов.

Трудящиеся с утра выставили пикет у входа в здание телеканала.

План сокращения персонала был представлен профсоюзам в середине ноября прошлого года Мишелем Петерсом, возглавляющим совет управляющих Euronews. Он обосновал необходимость увольнений снижением доходов телеканала от рекламы, который произошел в условиях пандемии коронавируса. Предусмотрено сокращение трех-четырех десятков рабочих мест.

В настоящее время в штате Euronews насчитывается около 500 человек.

Руководство телеканала уже объявило о прекращении вещания на турецком языке и закрытии этой редакции. Трансляция программ информационной служба на итальянском языке будет вестись только в интернете.