Сотрудник Report занял второе место в международном конкурсе

Сотрудник Report Садраддин Агджаев занял второе место в международном конкурсе статей, которое было организовано Пресс-клубом "Джейран медиа"

Сотрудник Report Садраддин Агджаев занял второе место в международном конкурсе статей, которое было организовано Пресс-клубом "Джейран медиа".

Как сообщает Report, церемония награждения прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.

Всего на конкурс было прислано около сорока заявок от молодых журналистов и специалистов из стран Южного Кавказа в возрасте от 18 до 35 лет. Каждая работа оценивалась тремя не зависящими друг от друга экспертами согласно критериям, закрепленным в Положении о Конкурсе.

Темами конкурса стали:

- "Современные международные отношения в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве и их перспективы: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ";

- "Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: вызовы и угрозы";

- "COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения".

Победители были определены большинством голосов членов жюри, в состав которого вошли: заместитель начальника управления Международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Елена Загородняя и руководитель департамента генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, сопредседатель Молодежной ассамблеи народов Евразии Григорович Марианна. Жюри очень трудно было определить победителей.

Первое место занял Вугар Гасанов, второе - Садраддин Агджаев, а третье - Алигусейн Гулу-заде. Каждому из них были вручены подарки и денежные призы.