Сотрудник Report поделился опытом экстремальной журналистики со студентами АУЯ

Сегодня в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча редактора Информационного агентства Report Исмаила Насибли со студентами первого и третьего курсов факультета журналистики.

Сегодня в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча редактора Информационного агентства Report Исмаила Насибли со студентами первого и третьего курсов факультета журналистики.

Как сообщает Report, на встрече, инициированной преподавателем кафедры азербайджанской литературы, доктором философии по филологии Айнурой Гусейновой, И.Насибли дал информацию о деятельности агентства, в котором он работает.

Насибли подробно рассказал об экстремальной журналистике, в том числе военной журналистике, а также о вопросах, связанных с получением информации, написанием новостей, подготовкой криминальных и судебных репортажей, а также о проблемах, с которыми сталкиваются журналисты.

Затем журналист ответил на вопросы студентов.