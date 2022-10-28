О нас

Сотрудник Report поделился опытом экстремальной журналистики со студентами АУЯ

Сотрудник Report поделился опытом экстремальной журналистики со студентами АУЯ Сегодня в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча редактора Информационного агентства Report Исмаила Насибли со студентами первого и третьего курсов факультета журналистики.
Медиа
28 октября 2022 г. 16:13
Сотрудник Report поделился опытом экстремальной журналистики со студентами АУЯ

Сегодня в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча редактора Информационного агентства Report Исмаила Насибли со студентами первого и третьего курсов факультета журналистики.

Как сообщает Report, на встрече, инициированной преподавателем кафедры азербайджанской литературы, доктором философии по филологии Айнурой Гусейновой, И.Насибли дал информацию о деятельности агентства, в котором он работает.

Насибли подробно рассказал об экстремальной журналистике, в том числе военной журналистике, а также о вопросах, связанных с получением информации, написанием новостей, подготовкой криминальных и судебных репортажей, а также о проблемах, с которыми сталкиваются журналисты.

Затем журналист ответил на вопросы студентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоReport employee shares his extreme journalistic experience AUL students
Версия на азербайджанском языке Фото“Report”un əməkdaşı ADU-nun tələbələri ilə ekstremal jurnalistika təcrübələrini bölüşüb

Другие новости из категории

Представитель Туркменистана: Мы готовы работать с каждым из тюркских государств
Представитель Туркменистана: Мы готовы работать с каждым из тюркских государств
28 октября 2022 г. 15:27
Представитель Узбекистана: Уверены в создании платформ более тесного сотрудничества тюркского мира
Представитель Узбекистана: Уверены в создании платформ более тесного сотрудничества тюркского мира
28 октября 2022 г. 15:24
Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше
ФотоПредставители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше
28 октября 2022 г. 14:40
В Шуше подписана декларация о намерениях между регуляторами аудиовизуальных медиа стран ОТГ
ФотоВ Шуше подписана декларация о намерениях между регуляторами аудиовизуальных медиа стран ОТГ
28 октября 2022 г. 12:54
Представители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше
ФотоПредставители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше
28 октября 2022 г. 12:51
Абубекир Шахин: Гордимся работой, проделанной Азербайджаном в Шуше
Абубекир Шахин: Гордимся работой, проделанной Азербайджаном в Шуше
28 октября 2022 г. 12:49
В Баку состоялось I заседание регуляторов аудиовизуальных СМИ стран ОТГ
В Баку состоялось I заседание регуляторов аудиовизуальных СМИ стран ОТГ
27 октября 2022 г. 13:48
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Ахмед Исмайлов: Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ
Ахмед Исмайлов: Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ
27 октября 2022 г. 11:49
Эльмир Велизаде: Сотрудничество стран-членов ОТГ в аудиовизуальной сфере является требованием времени
Эльмир Велизаде: Сотрудничество стран-членов ОТГ в аудиовизуальной сфере является требованием времени
27 октября 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi