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Сотрудник информагентства Report победила в конкурсе МИД Казахстана

Сотрудник информагентства Report победила в конкурсе МИД Казахстана Сотрудник информационного агентства Report Наргиз Мамедова победила в конкурсе МИД Казахстана.
Медиа
4 августа 2023 г. 13:47
Сотрудник информагентства Report победила в конкурсе МИД Казахстана

Сотрудник информационного агентства Report Наргиз Мамедова победила в конкурсе министерства иностранных дел Казахстана.

Как передает Report, Н. Мамедова победила на ежегодном конкурсе "Казахстан глазами зарубежных СМИ", представив статью "СВМДА: Новая Азия в новом мире - взгляд из Азербайджана".

Так, более 70 журналистов из 40 стран подали заявки на участие в 8-м ежегодном конкурсе, проводимом МИД Казахстана совместно с Kazakh Tourism, Клубом главных редакторов и Секретариатом СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Журналисты и блогеры с пяти континентов представили свои работы в различных форматах, включая статьи в печатных и электронных изданиях, популярных интернет-платформах и др.

Победителями конкурса по разным регионам мира стали 8 иностранных авторов по различным номинациям, включая: "СНГ и Евразия", "Kazakh Tourism" и другие. В этом году впервые была введена отдельная номинация от СВМДА, по случаю председательства Казахстана в этой организации.

Победители конкурса получат возможность принять участие в организованной поездке в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области в августе этого года.

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Версия на английском языке Report correspondent wins competition of Kazakhstan Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке “Report”un əməkdaşı Qazaxıstan XİN-in keçirdiyi müsabiqənin qalibi olub

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