О нас

Сотрудник Habertürk: Мы горды, что наши азербайджанские братья рядом с нами 

Сотрудник Habertürk: Мы горды, что наши азербайджанские братья рядом с нами  ”Мы испытали чувство гордости за то, что наши азербайджанские братья всем сердцем были с нами".
Медиа
23 февраля 2023 г. 16:50
Сотрудник Habertürk: Мы горды, что наши азербайджанские братья рядом с нами 

”Мы испытали чувство гордости за то, что наши азербайджанские братья всем сердцем были с нами".

Об этом турецкому бюро Report сообщил сотрудник телеканала Habertürk Насухи Гюнгёр.

Отметив, что в настоящее время Турция борется с последствиями большой катастрофы, вызванной землетрясением, журналист сказал, что его страну в это непростое время поддержал весь мир.

Он также ответил на вопрос “почему в центре внимания находится только Турция, в то время как Сирия переживает такую же трагедию?", а так же прокомментировал зависть, проявленную некоторыми зарубежными СМИ к той поддержке, что была оказана Турции со всего мира.

По его словам, Турция всегда одной из первых идет на помощь пострадавшим от катастроф в любых точках мира: "Во время пандемии Турция протянула руку помощи даже самым отдаленным странам. И сейчас она получает ответ на свое сострадание, свой гуманизм. Даже в таких тяжелых условиях Турция не забыла о Сирии, а наоборот поддерживает инициативу по переправлению помощи со всего мира в Сирию".

Гюнгёр также прокомментировал оказанную стране помощь со стороны Азербайджана.

"Мы были уверены, что Азербайджан протянет руку помощи в первые же минуты. Потому что отношения между Азербайджаном и Турцией построены на искренности, братстве. Такую же искренность мы почувствовали и от других тюркских государств".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Habertürk employee: Proud that our Azerbaijani brothers are with us
Версия на азербайджанском языке “HaberTürk”ün əməkdaşı: “Azərbaycanlı qardaşlarımızın qəlbən bizimlə olmasından qürurlandıq” 

Самое важное

Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
23 февраля 2023 г. 16:48
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi