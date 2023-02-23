Сотрудник Habertürk: Мы горды, что наши азербайджанские братья рядом с нами

”Мы испытали чувство гордости за то, что наши азербайджанские братья всем сердцем были с нами".

”Мы испытали чувство гордости за то, что наши азербайджанские братья всем сердцем были с нами".

Об этом турецкому бюро Report сообщил сотрудник телеканала Habertürk Насухи Гюнгёр.

Отметив, что в настоящее время Турция борется с последствиями большой катастрофы, вызванной землетрясением, журналист сказал, что его страну в это непростое время поддержал весь мир.

Он также ответил на вопрос “почему в центре внимания находится только Турция, в то время как Сирия переживает такую же трагедию?", а так же прокомментировал зависть, проявленную некоторыми зарубежными СМИ к той поддержке, что была оказана Турции со всего мира.

По его словам, Турция всегда одной из первых идет на помощь пострадавшим от катастроф в любых точках мира: "Во время пандемии Турция протянула руку помощи даже самым отдаленным странам. И сейчас она получает ответ на свое сострадание, свой гуманизм. Даже в таких тяжелых условиях Турция не забыла о Сирии, а наоборот поддерживает инициативу по переправлению помощи со всего мира в Сирию".

Гюнгёр также прокомментировал оказанную стране помощь со стороны Азербайджана.

"Мы были уверены, что Азербайджан протянет руку помощи в первые же минуты. Потому что отношения между Азербайджаном и Турцией построены на искренности, братстве. Такую же искренность мы почувствовали и от других тюркских государств".