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Сотрудница Информагентства Report удостоена сертификата "Цифровая грамотность"

Сотрудница Информагентства Report удостоена сертификата "Цифровая грамотность" 19:26
Медиа
24 октября 2024 г. 19:44
Сотрудница Информагентства Report удостоена сертификата Цифровая грамотность

Сегодня 37 выпускникам двухмесячной учебной программы "Цифровая грамотность" были вручены сертификаты.

Как сообщает Report, церемония прошла в рамках мероприятия, организованного Промышленной Ассоциации информационно-коммуникационной технологий Азербайджана при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития.

Среди награжденных — сотрудница Информационного агентства Report Гюльчин Джамиль.

Учебные программы "Цифровая грамотность", предназначенные для журналистов, направлены на совершенствование их теоретических и практических навыков, а также на грамотное освещение информационно-коммуникационных технологий в средствах массовой информации.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un əməkdaşı “Rəqəmsal Savadlılıq” sertifikatına layiq görülüb

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