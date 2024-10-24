Сотрудница Информагентства Report удостоена сертификата "Цифровая грамотность"

19:26

Сегодня 37 выпускникам двухмесячной учебной программы "Цифровая грамотность" были вручены сертификаты.

Как сообщает Report, церемония прошла в рамках мероприятия, организованного Промышленной Ассоциации информационно-коммуникационной технологий Азербайджана при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития.

Среди награжденных — сотрудница Информационного агентства Report Гюльчин Джамиль.

Учебные программы "Цифровая грамотность", предназначенные для журналистов, направлены на совершенствование их теоретических и практических навыков, а также на грамотное освещение информационно-коммуникационных технологий в средствах массовой информации.