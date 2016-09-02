Состоялся суд по жалобе ANS ÇM против НСТР

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском административно-экономическом суде №1 началось подготовительное судебное заседание по жалобе независимой телерадиокомпании ANS в отношении Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльчина Мамедова компания потребовала от НСТР 1 млн. манатов и аннулирования решения касательно ликвидации лицензии ANS ÇM.

На процессе также участвовали президент группы компаний ANS Вахид Мустафаев и вице-президент Миршахин Агаев.

На заседании выступил представитель ANS Рагуф Мустафаев. Он сказал, что 1 000 сотрудников компании остались безработными и не могут получить зарплату: "Прошу суд восстановить лицензию ANS ÇM".

По словам судьи, ходатайство будет рассмотрено на очередном процессе.

Выступивший Вахид Мустафаев заявил, что в офис радиостанции не могут войти даже уборщицы: "Прошу вас восстановить лицензию ANS ÇM".

Затем с ходатайством выступила Севда Магеррамова.

Она сказала, что до этого ANS заключил контракт с рекламной компанией ANS Commers: "После закрытия радиостанции, ANS ÇM был нанесен материальный ущерб. Мы просим суд привлечь к делу компанию ANS Commers и группу компаний ANS в качестве третьего лица".

Ходатайство не было удовлетворено.

Затем В.Мустафаев сказал: "Все верят нам. Сейчас мы должны дать объяснение. В НСТР нам говорили, что у нас были правонарушения. Почему об этом не предупредили заранее?".

НСТР выразил протест претензии ANS ÇM.

Очередной судебный процесс назначен на 6 сентября.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании".