Состоялось открытие "Зимней школы SOCAR для молодых журналистов"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в отеле Ramada-Baku состоялось официальное открытие "Зимней школы SOCAR для молодых журналистов", являющейся совместным проектом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) и Совета прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступил первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде, который поприветствовал участников "Зимней школы", подробно проинформировал их об истории и перспективах нефтяной промышленности в Азербайджане, рассказал о целях проекта для молодых журналистов. Он отметил, что это первый проект подобного рода в республике и эта традиция будет продолжена в будущем.

Председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов подчеркнул значимость данного проекта для повышения квалификации молодых журналистов.

Член правления Совета прессы Азербайджана, главный редактор "525-ci qəzet" Рашад Меджид выразил благодарность SOCAR за предоставленные журналистам условия. Он предложил реализацию в будущем подобных проектов без учета возрастного ограничения.

На мероприятии также приняли участие заместитель председатель Совета прессы Умид Рахимоглу, член правления Совета и главный редактор газеты “İki sahil” Вугар Рахимзаде.

Отметим, что проект "Зимняя школа SOCAR для молодых журналистов" реализуется на основе конкретной программы. В рамках проекта будут организованы выступления, презентации и дискуссии по различным тематикам, охватывающим все сферы энергетического сектора - геология и геофизика нефтяных месторождений, технология бурения, добыча нефти и газа, а также журналистскую этику, проблемы СМИ и др. а также встречи с ответственными лицами ГНКАР, представителями Совета прессы, экспертами. Для участников "Зимней школы" также будут организованы экскурсии на различные предприятия компании с целью непосредственного ознакомления с процессом производства.