Состоялись похороны журналистки Ульвии Шамильгызы - ФОТО

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Состоялись похороны азербайджанской журналистки Ульвии Шамильгызы (Мамедовой), трагически погибшей в ДТП в Астраханской области РФ.

Как сообщает Report, тело доставили в Азербайджан и сегодня Ульвия Шамильгызы была предана земле на Гянджинском городском кладбище.

На похоронах присутствовали члены семьи У.Шамильгызы, близкие и коллеги.

Отметим, что трагедия произошла 23 января на 1378-м километре трассы Тамбов- Волгоград- Астрахань в Трусовском районе области.

Управление полиции по Астраханской области МВД России распространило сообщение, в котором отмечалось, что У.Шамильгызы была сбита 30-летним водителем за рулём автомобиля Volkswagen Passat. Согласно информации, ДТП произошло на нерегулируемом переходе.

По факту гибели Ульвии Шамильгызы Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка.

Напомним, что долгое время проработавшая в прессе У.Шамильгызы 1986 г.р. занималась журналисткой деятельностью в ряде СМИ, в том числе газете "Халг джебхеси" ("Народный фронт"), информационном агентстве Report. В период своей деятельности она неоднократно становилась победителем и призером конкурсов среди журналистов. С прошлого года У. Шамильгызы проживала в Астрахани для продолжения учебы.

Отец журналистки Шамиль Мамедов пропал без вести в Карабахской войне. Информации о его дальнейшей судьбе до сих пор нет. Свою мать журналистка потеряла в детстве.