Состоялась встреча между главами Агентства развития медиа и Фонда развития предпринимательства

Состоялась встреча между исполнительным директором Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым и исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства Османом Халиевым.
Об этом Report сообщили в MEDİA.
В ходе встречи Ахмед Исмаилов подробно рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении укрепления экономической независимости субъектов медиа, проектах поддержки печатных и онлайн-СМИ.
Он подчеркнул важность формирования медиа-субъектов как бизнес-структур.
Далее Осман Халиев проинформировал о деятельности Фонда, о проделанной работе по улучшению механизма поддержки развития предпринимательства.
На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам и обсуждены потенциальные возможности сотрудничества.