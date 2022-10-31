Состоялась встреча между главами Агентства развития медиа и Фонда развития предпринимательства

Состоялась встреча между исполнительным директором Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым и исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства Османом Халиевым.

Состоялась встреча между исполнительным директором Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым и исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства Османом Халиевым.

Об этом Report сообщили в MEDİA.

В ходе встречи Ахмед Исмаилов подробно рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении укрепления экономической независимости субъектов медиа, проектах поддержки печатных и онлайн-СМИ.

Он подчеркнул важность формирования медиа-субъектов как бизнес-структур.

Далее Осман Халиев проинформировал о деятельности Фонда, о проделанной работе по улучшению механизма поддержки развития предпринимательства.

На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам и обсуждены потенциальные возможности сотрудничества.